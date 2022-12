Acidente aconteceu na área leste da Ucrânia sob controle de Moscou - Reprodução

Um caminhão do exército russo e um micro-ônibus civil colidiram em uma área do leste da Ucrânia sob controle de Moscou nesta quarta-feira, 7. O acidente deixou pelo menos 16 mortos e quatro feridos, informaram as autoridades locais.

O líder dos separatistas pró-Rússia de Donetsk, Denis Pushilin, anunciou o balanço em um comunicado. O acidente aconteceu em uma estrada entre as localidades de Torez e Shakharsk.

"A tragédia custou a vida de 16 pessoas, incluindo alguns de nossos soldados", afirmou Pushilin, sem revelar o número de militares mortos.

Imagens do local do acidente, divulgadas pela imprensa da região, mostram um micro-ônibus e um caminhão de transporte de tropas com a letra V — um dos símbolos de identificação do exército russo na Ucrânia — gravemente danificados.

A Rússia reivindicou em setembro a anexação da região ucraniana de Donetsk, que Moscou, no entanto, não controla por completo.