Mundo & Ciência

Árvore de Natal em Lisboa não acende após contagem regressiva e viraliza na internet

Apesar do imprevisto, as pessoas permaneceram na Praça do Comércio para ouvir o discurso do presidente da Câmara de Lisboa e ver o espetáculo; A árvore foi iluminada pouco tempo depois.

Publicado 12/12/2022 19:04 | Atualizado há 2 horas