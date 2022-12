Em primeira mensagem de Natal, rei Charles III homenageia Elizabeth II - Reprodução / Twitter

Em primeira mensagem de Natal, rei Charles III homenageia Elizabeth IIReprodução / Twitter

Publicado 25/12/2022 18:46

Na primeira mensagem de Natal como rei, Charles III homenageou a mãe, a falecida rainha Elizabeth II . Em vídeo publicado nas redes sociais da família real, ele disse que a celebração deste ano foi "uma época particularmente comovente para todos nós que perdemos entes queridos".



No vídeo, ele agradeceu quem enviou mensagens de condolências "profundamente tocantes" a ele e à rainha consorte Camilla . Ele disse que a família real recebeu "amor e simpatia" após a morte de Elizabeth II.

Ele também disse ter se apegado na "fé em Deus" e na "fé nas pessoas", dizendo que a compartilhava "com todo o coração".



A mensagem de Charles gravada em vídeo foi apresentada na Capela de São Jorge em Windsor, onde os corpos da rainha e do príncipe Philip foram enterrados.



Enquanto ele falava na cerimônia, imagens da família real apareciam na tela, incluindo o príncipe William e a princesa de Gales, Kate .



Em outra mensagem transmitida à população, Kate disse que o primeiro Natal sem a monarca "será muito diferente".

No vídeo, o rei também homenageou o setor público e os profissionais de saúde, instituições de caridade e instituições religiosas. Charles também elogiou o trabalho dos profissionais durante a crise de custo de vida no Reino Unido .

Na declaração, ele também citou uma visita que fez Belém, cidade onde Jesus nasceu, e "o poder da luz vencendo as trevas".



"É nesta luz que dá vida e com a verdadeira humildade que reside em nosso serviço aos outros que acredito que podemos encontrar esperança para o futuro", afirmou Charles. "Vamos, portanto, celebrá-lo juntos e apreciá-lo sempre."

O rei terminou a mensagem com uma interpretação da canção "O Little Town of Bethlehem", interpretada pelo coro da Capela de São Jorge. Na ocasião, Charles citou que Elizabeth tinha a crença no "poder da luz".



Morte da rainha



Em 8 de setembro, morreu a rainha Elizabeth II, aos 96 anos, em Balmoral, na Escócia . Com o reinado mais longo da história, a monarca vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses.



Charles Philip Arthur George , seu filho mais velho, assumiu o trono britânico após o ocorrido, tornando-se rei Charles III. Naquele mês, uma série de eventos tomou conta da Escócia e do Reino Unido para homenagear Elizabeth II .