Planeta foi identificado como TOI 700 e - Divulgação/Nasa

Planeta foi identificado como TOI 700 eDivulgação/Nasa

Publicado 12/01/2023 11:38 | Atualizado 12/01/2023 11:41

Um novo planeta que pode ser habitável foi descoberto pela Nasa. Ele foi encontrado através do satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). O corpo celeste, identificado como "TOI 700 e", tem o mesmo tamanho da Terra e está a 100 anos-luz do nosso planeta.

No sistema também existem outros três planetas: TOI 700 b, c, d. O último orbita na mesma zona habitável, que é determinado desta forma por estar em uma região que permite a presença de água em estado líquido na superfície, o que possibilita a existência de vida.

A divulgação foi feita nesta terça-feira, 10, na 241ª reunião da Associação Astronômica Americana, em Seattle, nos Estados Unidos. O evento acontece desde o dia 8 e termina nesta quinta-feira, 12.

Emily Gilbert, pós-doutoranda do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia, que liderou o trabalho, afirmou: "Este é um dos poucos sistemas com vários planetas pequenos e de zona habitável que conhecemos. Isso torna o sistema TOI 700 uma perspectiva interessante para acompanhamento adicional. O planeta e é cerca de 10% menor que o planeta d, então o sistema também mostra como as observações adicionais do TESS nos ajudam a encontrar mundos cada vez menores".

Confira: