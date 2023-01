Acidente atingiu os gêmeos Benicio e Noah, de 4 anos, além de Lorenzo, 6, e Santino, 10 - Reprodução/Redes Sociais

Buenos Aires - Quatro crianças da mesma família morreram após o teto da casa em que moravam desabar em Esteban Echeverría, região metropolitana de Buenos Aires, Argentina. O acidente atingiu os gêmeos Benicio e Noah, de 4 anos, além de Lorenzo, 6, e Santino, 10. O caso aconteceu na última segunda-feira, 9.

De acordo com o jornal 'Clarín', no momento do ocorrido os gêmeos dormiam em suas camas, enquanto os maiores brincavam em celulares. Pamela Sabrina Nisi, 37, que é mãe de outros dois filhos, retirava as sobras do jantar por volta 23h, quando Valentine, 15, correu até ela para avisar que alguma coisa estava caindo do teto.



As crianças chegaram a suspeitar que era um vazamento de água, mas não deu tempo de impedir. O telhado caiu antes mesmo da mãe chegar ao cômodo para ver o que estava acontecendo. "Eles me deixaram, não, não, eles me deixaram. Anjos da mamãe, me digam que é um pesadelo, pelo amor de Deus, meus filhos, não", lamentou a mãe nas redes sociais.



Ela escreveu outros diversos relatos emocionados com fotos e vídeos. "Nunca vou esquecer... Perdi minha outra metade com vocês", disse em um. "Não tenho mais como lidar com isso", desabafou em outro. "Dê-me forças, Senhor, peço-te e não me castigues mais", publicou em um terceiro.



Pamela ainda contou nas redes que foi o filho, Valentine, quem ajudou a tirar as vítimas dos escombros junto ao Corpo de Bombeiros. "Ele foi meu herói, estava comigo quando tudo aconteceu... Conseguiu sair e ajudou a levantar os 5000 quilos de escombros. Foi ele que encontrou o Noah e ajudou os bombeiros a tirar quilos de tijolos para salvar seus irmãos".



Ainda sobre um dos meninos, que tinha apelidado de Lolo, ela escreveu: "O bebê da mamãe que o mimou em tudo. Aquela que estava com você sempre. Chegava às sextas-feiras e você me dizia: 'Mamãe, me dê dinheiro'", lembrou. "Para dormir, você me disse 'mamãe, me abraça'. Depois disse: 'Boa noite, mãe. Eu amo você' e me deixou", lamentou.

Possíveis causas do acidente



Vizinhos relataram ao 'Clarín' que vinham alertando a Pamela sobre a estrutura precária da residência. A família tinha se mudado há duas semanas para o local, que pertence ao novo companheiro da mãe, Daniel López, de 51 anos, que cuidava dos gêmeos desde o nascimento.



O pai de Santino, Pablo Ezequiel Hardoy, 31, disse ao jornal que os responsáveis tiveram uma atitude que pode ter comprometido a estrutura da casa. "No domingo, colocaram entulho na laje e acreditamos que por isso a estrutura cedeu. Queriam limpar o pátio e em vez de levar para a rua colocaram no telhado. Esse peso, pensamos, fez tudo cair".



O caso é investigado como homicídio culposo pela promotoria de Esteban Echeverría especializada em violência familiar e de gênero, abuso sexual e crimes relacionados ao tráfico de pessoas. A promotora responsável ordenou a prisão do dono da casa, Daniel López, mas a situação dele depende da decisão que o juiz tomar nos próximos dias.