Ken Lee tinha 59 anos e, segundo a família, foi morto ao defender um amigo que era alvo do ataqueDivulgação/Polícia de Toronto

Publicado 12/01/2023 12:21 | Atualizado 12/01/2023 12:30

Canadá - Um homem de 59 anos, que vivia em situação de rua, foi agredido e esfaqueado por oito adolescentes em Toronto, no Canadá. As suspeitas têm 13, 14 e 16 anos. A identificação da vítima, chamada Ken Lee, foi divulgada pela polícia local na terça-feira, 10.

O caso aconteceu no dia 18 de dezembro. Segundo a Polícia de Toronto, o homem chegou a ser levado ao hospital com ferimentos graves, mas não resistiu. A unidade de saúde declarou a morte pouco tempo depois de a vítima ter dado entrada.

A corporação informou que, à época, foi chamada para uma ocorrência de assalto na Avenida University Avenue. As jovens são acusadas de assassinato em segundo grau.

Os familiares do homem confessam não saber exatamente como aconteceram as agressões, mas receberam a informação de que ele estava protegendo um amigo que era o verdadeiro alvo. Agora, os parentes estão fazendo uma vaquinha para arcar com as despesas do funeral.

"Ken Lee era um filho, irmão e tio amado. Seu aniversário foi na última semana. Era uma alma gentil. Ele ajudaria qualquer pessoa necessitada, seja um amigo próximo ou apenas um conhecido", lembrou a irmã Helen Shum.

"Isso destruiu nossa família e devastou completamente o coração de sua mãe. Uma mãe nunca deveria ter que enterrar seu filho", desabafou na publicação da arrecadação.

Helen também falou sobre os motivos pelos quais o irmão estava em situação de rua. "Ele estava passando por um momento de azar e saiu de casa determinado a colocar sua vida de volta nos trilhos. Garantimos que soubesse que sempre estivemos aqui para ele e esperávamos que voltasse para casa. Ele queria resolver seus problemas de forma independente, e nós entendemos e respeitamos seus desejos".

Até o momento, a vaquinha conta com mais de 500 doações, mas ainda está longe de alcançar a meta de 50 mil dólares. Em nome da família, a irmã agradeceu "a todos pelo carinho e apoio", e fez um pedido. "Ken morreu como um herói e pedimos para nos ajudar a dar o funeral que ele merece e [custear] quaisquer possíveis taxas legais que possam surgir", afirmou.