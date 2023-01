Bombardeio russo deixa mortos na Ucrânia - AFP

Publicado 17/01/2023 08:23

Equipes de resgate encontraram o corpo sem vida de uma criança nesta terça-feira (17) nos escombros de um prédio residencial em Dnipro, leste da Ucrânia, três dias após um bombardeio russo . Com isso, o número de mortos subiu para 41. 25 pessoas ainda estão desaparecidas.

"Às 09h46 (04h46 em Brasília), o corpo de uma criança morta foi encontrado nos escombros (...) no 4º andar", anunciou Kyrylo Tymoshenko, assessor da Presidência ucraniana, no Telegram.

Até o momento, disse Tymoshenko, "41 pessoas morreram (incluindo quatro menores), 79 pessoas ficaram feridas (16 menores) e 39 pessoas foram resgatadas (6 menores)" após o ataque, um dos mais mortais para civis desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Os últimos dados oficiais na segunda-feira, 16, relataram 40 mortes. O saldo pode, no entanto, aumentar.

As equipes de resgate fizeram todo o possível para encontrar mais de vinte pessoas que ainda estavam desaparecidas entre os grandes blocos de concreto. No total, "25 pessoas estão sendo procuradas", informou o serviço de resgate ucraniano na manhã desta terça-feira, no Telegram.