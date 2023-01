Mais de 10 pessoas morreram em um incêndio em van na Tailândia - Arquivo/Imagem Ilustrativa

Publicado 23/01/2023 08:03 | Atualizado 23/01/2023 08:03

Onze pessoas, incluindo duas crianças, morreram em um incêndio em uma van após um acidente em uma rodovia no centro da Tailândia. A van capotou enquanto trafegava na rodovia que liga Amnat Charoen (leste) a Bangcoc, disse a polícia.

Apenas um jovem conseguiu sair da van antes do incêndio, afirmou à AFP o coronel da polícia, Yingyos Poldej.

"Quebrei uma janela com o pé e consegui sair por uma abertura estreita", contou Thanachit Kingkaew, de 20 anos, o único sobrevivente, à televisão pública Thai PBS. "Pouco depois a van explodiu", acrescentou.

O acidente, ocorrido durante as festividades do Ano Novo Lunar, é mais uma demonstração do perigo do trânsito neste país do sudeste asiático.

A Tailândia tem uma taxa de mortalidade no trânsito maior que o dobro da média regional, de acordo com os dados mais recentes de 2019 da Organização Mundial da Saúde (OMS).