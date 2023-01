Autoridades iniciaram uma investigação sobre o ataque - AFP

Publicado 27/01/2023 13:42 | Atualizado 27/01/2023 13:47

Teerã - Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas nesta sexta-feira, 27, em um ataque armado contra a embaixada do Azerbaijão no Irã. A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores de Baku.

"Um homem armado com um fuzil kalashnikov matou o chefe da segurança da missão diplomática", afirmou a pasta em um comunicado. De acordo com o comandante da polícia da capital iraniana, general Hossein Rahimi, o criminoso foi detido.

Dois guardas da embaixada ficaram feridos, mas estão fora de perigo, segundo as autoridades do Azerbaijão. Uma investigação sobre o ataque foi iniciada.

O chefe de polícia declarou à agência de notícias 'Tasnim' que o atirador entrou na embaixada com duas crianças e que, de acordo com os primeiros elementos da investigação, o ataque teve "motivação pessoal e familiar".

As relações entre Baku e Teerã são tradicionalmente complicadas. O Azerbaijão, onde se fala uma língua turca, é um aliado próximo da Turquia, rival histórico do Irã. Milhões de azeris moram no Irã. A República Islâmica acusa há vários anos o país vizinho de fomentar sentimentos separatistas em seu território.