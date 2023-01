Atualmente a Airbus tem mais de 130 mil funcionários - Pixabay

Atualmente a Airbus tem mais de 130 mil funcionáriosPixabay

Publicado 27/01/2023 09:08

A ação da Airbus operava em baixa de quase 2% na manhã desta sexta-feira, 27, após a fabricante de aviões europeia revelar na tarde desta quinta, 26, que pretende contratar mais de 13 mil pessoas este ano, repetindo o que fez em 2022, para acelerar a produção de jatos comerciais, superar problemas de atrasos nas entregas e atender a demanda crescente.

A empresa, que tem sede em Toulouse, no sul da França, disse em comunicado que 9 mil dos novos empregos serão gerados na Europa e o restante, em outras partes do mundo. Atualmente, a Airbus conta com mais de 130 mil funcionários.

A iniciativa da Airbus vem num momento em que outras indústrias estão eliminando milhares de empregos em meio a sinais de uma possível recessão global. Empresas de tecnologia, que ampliaram seus quadros rapidamente no auge da pandemia de covid-19, vêm anunciando agressivos cortes de empregos desde o fim do ano passado.

A Airbus, por outro lado, reduziu sua produção de jatos comerciais e eliminou milhares de vagas no início da pandemia, na maior reestruturação de sua história, na tentativa de lidar com o fechamento de fronteiras e adoção de restrições a viagens.