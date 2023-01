Presidente da Rússia - AFP

Publicado 27/01/2023 13:50

A União Europeia (UE) prolongou nesta sexta-feira, 27, em seis meses — até o dia 31 de julho — as sanções adotadas contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que avalia novas medidas contra Moscou, anunciou o Conselho Europeu em um comunicado.

As sanções, originalmente impostas quando a Rússia anexou a Crimeia, em 2014, foram consideravelmente intensificadas depois do início da invasão do restante da ex-república soviética, em fevereiro de 2022.

Desde então, as sanções foram renovadas por períodos de seis meses, nos últimos oito anos. Alguns países do leste da Europa queriam desta vez uma prorrogação por um ano.

Em nota divulgada no site do Conselho da UE, a publicação diz que o bloco "se mantém resolutamente ao lado da Ucrânia e do seu povo e está inabalável no seu apoio à independência".

A Comissão Europeia, o Executivo da UE, trabalha atualmente na elaboração de propostas para uma 11ª série de sanções contra a Rússia.

A Ucrânia pediu que o próximo pacote tenha como alvo a indústria de mísseis e o setor de energia nuclear da Rússia.

A UE também está considerando a possibilidade de ampliar as sanções contra Belarus, que atuam como uma plataforma para a campanha militar da Rússia na Ucrânia.