A cidade de Karamamaras, no sudeste da Turquia, foi devastada pelo terremoto de segunda-feira, 6 - AFP

Publicado 11/02/2023 11:32 | Atualizado 11/02/2023 12:27

Aleppo - A ajuda internacional começa a chegar lentamente a partir deste sábado, 11, às cidades da Turquia e da Síria mais devastadas pelo forte terremoto, que deixou mais de 25 mil mortos e centenas de milhares de desabrigados nos dois vizinhos. O frio na região dificulta os resgates e agrava a tragédia de uma população desesperada.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), pelo menos 870 mil pessoas precisam urgentemente de alimentos. Apenas na Síria, 5,3 milhões de pessoas ficaram sem casa. Com medo de voltarem para suas casas, ou porque elas não existem mais, milhares de pessoas dormem em barracas de campanha, ou em seus carros, e se reúnem em fogueiras para se aquecerem.

"Quando vejo os prédios destruídos, os cadáveres, não é que não consiga ver onde estarei daqui a dois ou três anos, é que não consigo imaginar onde estarei amanhã", desabafa a aposentada Fidan Turan, com os olhos cheios d'água, na cidade turca de Antakya (sul).

O Programa Mundial de Alimentos da ONU pediu US$ 77 milhões, cerca de R$ 404 milhões, para fornecer rações de alimentos a pelo menos 590 mil pessoas deslocadas pelo terremoto na Turquia, e 284 mil, na Síria.

O escritório de direitos humanos da ONU pediu, na sexta-feira, a todas as partes na área afetada, onde militantes curdos e rebeldes sírios operam, que permitam o acesso humanitário. Considerado um grupo terrorista por Ancara e por seus aliados ocidentais, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão anunciou a suspensão de sua luta armada para contribuir com os trabalhos de recuperação.

E, na Síria, o governo anunciou que vai autorizar o fornecimento de ajuda internacional às áreas controladas pelos rebeldes no noroeste do país, atingido pelo terremoto. Até agora, apenas dois comboios humanitários atravessaram a Turquia, esta semana, rumo a esta área controlada pelos rebeldes, onde vivem quatro milhões de pessoas.

A ONU pediu um cessar-fogo imediato no país e a abertura de mais pontos de passagem para a ajuda humanitária, como o de Bab al-Hawa.

Pela primeira vez em 35 anos, uma passagem foi aberta na fronteira entre Turquia e Armênia, informou a agência oficial de notícias turca Anadolu neste sábado. Cinco caminhões com ajuda para as vítimas do terremoto cruzaram o posto de Alican, na província de Igdir, neste sábado, conforme a Anadolu.

A diplomacia turca afirmou que está trabalhando para abrir mais pontos de passagem com as regiões sob o controle do governo sírio, "por razões humanitárias". O Conselho de Segurança deve se reunir para discutir a situação na Síria, possivelmente no início da próxima semana.

Embora as equipes de resgate continuem retirando pessoas vivas dos escombros, incluindo várias crianças e uma mulher grávida de seis meses na sexta-feira, 10, os balanços de óbitos não parar de subir. Os últimos dados na manhã deste sábado é, por enquanto, de 25.401 mortos na Turquia e na Síria.

Após cinco dias do terremoto, o mais mortal na região desde 1939, a comoção inicial dá lugar à raiva e à revolta, na Turquia, pela resposta do governo e pela má qualidade das construções. As autoridades estimam que 12.141 edifícios foram destruídos, ou gravemente danificados.

"Os andares se amontoam uns sobre os outros", relatou o professor da Universidade Bogazici, de Istambul, que atribui isso ao concreto de baixa qualidade e às colunas de aço.

Na sexta, a polícia prendeu um incorporador imobiliário no aeroporto de Istambul. Ele tentava fugir do país depois do desabamento de uma das residências de luxo construídas por ele. Diante das críticas à gestão do governo, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fez uma espécie de "mea-culpa" na sexta-feira.

"Houve tantos edifícios danificados que, infelizmente, não conseguimos acelerar nossas intervenções como gostaríamos", afirmou, durante uma visita a Adiyaman.

Entre as inúmeras tragédias do terremoto, uma delas envolve um grupo de 24 crianças e adolescentes cipriotas, com idades entre 11 e 14 anos, que estavam na Turquia para um torneio de vôlei, quando o terremoto engoliu seu hotel. A imprensa turca diz que 19 pessoas do grupo, que também incluía 15 adultos, foram confirmadas como mortas. Dez dos corpos já foram repatriados para suas casas no norte do Chipre.