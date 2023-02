Mundo & Ciência

Joe Biden reforça parceria com o Brasil em reunião com Lula

Reunião começou com o discurso de Biden, que durou cerca de dois minutos. O norte-americano segurou um papel no colo com os principais temas que iria conversar com Lula

Publicado 10/02/2023 21:06 | Atualizado há 16 horas