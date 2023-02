Elon Musk vai cancelar os selos azuis conferidos antes da sua gestão à frente da plataforma - Reprodução

Publicado 13/02/2023 15:17

O Twitter vai remover todos os selos azuis de pessoas que obtiveram a verificação gratuitamente antes da gestão de Elon Musk, afirmou o bilionário. Segundo Musk, os selos antigos são "verdadeiramente corruptos".

Em resposta a uma usuária do Twitter que criticou a nova forma da rede social distribuir selos, Musk disse que os antigos serão removidos "em breve". O próprio bilionário tem uma verificação obtida anteriormente.

Antes da gestão de Musk, o Twitter colocava um selo de verificação para mostrar que um perfil relevante era oficial. Esse selo era concedido a celebridades, autoridades, jornalistas, cientistas e ativistas, entre outras pessoas com relevância para o debate público.

Depois que o bilionário assumiu a empresa, porém, os selos são concedidos a qualquer pessoa que pagar a assinatura mensal do Twitter Blue, seja ela famosa ou não. No Brasil, o plano chega a R$ 60 por mês.

Por enquanto, as pessoas que já tinham um selo azul têm um aviso em seus perfis. "Esta é uma conta verificada pré-existente. Pode ou não ser de uma pessoa com notoriedade", diz o texto.