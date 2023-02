Embaixada dos EUA diz que americanos devem sair prontamente da Rússia - Pexels

Embaixada dos EUA diz que americanos devem sair prontamente da RússiaPexels

Publicado 13/02/2023 17:35

A embaixada dos Estados Unidos da Rússia emitiu, neste domingo (12), um comunicado onde alerta cidadãos norte-americanos sobre a ida, prmanência e saíde deles do país liderado por Putin.

A nota começa pedindo para que os estadunidenses não viajem para o país europeu que está envolvido em uma guerra no território ucraniano há mais de 11 meses.



"Não viaje para a Rússia devido às consequências imprevisíveis da invasão em grande escala não provocada da Ucrânia pelas forças militares russas, o potencial de assédio e a seleção de cidadãos americanos para detenção por oficiais de segurança do governo russo e aplicação arbitrária da lei local", diz o comunicado.



"Cidadãos americanos que residam ou viajem na Rússia devem partir imediatamente. Tenha mais cautela devido ao risco de detenções indevidas", complementou.

A embaixada norte-americana argumentou pontuando que a capacidade do governo dos EUA em foenecer auxílio para americanos que estão no território russo é limitada. Isso porque o governo do país europeu vem restringindo as operações de funcionários da embaixada.

Outra informação contida no alerta é a de que os cartões de crédito e débito de origem norte-americana não estão mais sendo aceitos na Rússia, e que há "relatos de escassez de dinheiro" no país europeu.

De acordo com a embaixada dos EUA em Moscou, os russos podem se recusar a reconhecer a cidadania americana de pessoas com dupla nacionalidade, além de negar seu acesso à assistência consular dos EUA.



"Os serviços de segurança russos podem deixar de notificar a Embaixada dos EUA sobre a detenção de um cidadão americano e atrasar injustificadamente a assistência consular dos EUA. Os serviços de segurança russos estão aumentando a aplicação arbitrária das leis locais para atingir organizações estrangeiras e internacionais que consideram 'indesejáveis'."