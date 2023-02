Com a decisão de suspender tratado, Putin torna ainda mais tensas as relações com os EUA - Reprodução

Com a decisão de suspender tratado, Putin torna ainda mais tensas as relações com os EUAReprodução

Publicado 21/02/2023 11:21

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou vai suspender sua participação no último grande tratado de controle de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia, e que irá continuar a campanha militar de seu país na Ucrânia, à medida em que aumentam as diferenças diplomáticas entre Moscou e o Ocidente.

As observações de Putin sobre o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas (conhecido como New Start), em vigor desde 2011, foram feitas durante um amplo discurso ao legislativo federal da Rússia em Moscou, onde ele novamente culpou o Ocidente por provocar o que ele chama de "operação militar especial" na Ucrânia. O presidente dos EUA, Joe Biden, deve fazer um discurso ainda nesta terça-feira na Polônia, um dia depois de oferecer apoio contínuo dos EUA à Ucrânia durante visita surpresa a Kiev.

"Eles querem nos dar uma derrota estratégica e estão se intrometendo em nossas instalações nucleares. Nesse contexto, devo declarar hoje que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado de Armas Ofensivas Estratégicas", disse Putin à assembleia federal.

Em relatório enviado ao Congresso no mês passado, o Departamento de Estado dos EUA concluiu que a Rússia já havia violado o tratado ao cortar armas nucleares de longo alcance, recusando-se a permitir inspeções no local e rejeitando os pedidos de Washington para discutir suas preocupações. Foi a primeira vez que os EUA acusaram a Rússia de violar o tratado, o que ocorreu em meio ao agravamento das tensões entre Washington e Moscou por causa da guerra na Ucrânia.

O governo Biden estava ansioso para preservar o acordo New Start e pressionou a Rússia para corrigir as violações.