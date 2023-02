Biden rebate Putin e diz que Rússia não terá vitória sobre a Ucrânia - AFP

Publicado 21/02/2023 16:57

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rebateu as declarações do presidente da Rússia, Vladmir Putin, e afirmou que a Ucrânia nunca será uma vitória russa. As declarações foram feitas em um pronunciamento em Varsóvia, capital da Polônia.



Para Biden, Putin está acuado, pois não esperava uma reação ucraniana. O democrata ressaltou que "Kiev continua de pé", em sinal de que os russos não vão conseguir dominar o país vizinho.

"Putin está confrontado algo hoje que ele não achava possível um ano atrás. Kiev permanece forte. E o mais importante: Kiev permanece livre. A Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia", disse Biden.



O presidente americano ainda garantiu apoio aos ucranianos e ressaltou que não haverá divisão na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a ajuda ao governo de Volodymyr Zelensky.



"Nosso apoio à Ucrânia não vacilará, a Otan não será dividida e não recuaremos. O desejo covarde do presidente Putin por terra e poder falhará", concluiu.

Mais cedo, Putin acusou o Ocidente de inflamar o conflito e tentar impor uma derrota à Rússia no confronto. Na visão do Kremlin, as ajudas oferecidas por Estados Unidos e União Europeia é uma afronta a ofensiva militar russa.



Putin aproveitou seu discurso para voltar a ameaçar os países do Ocidente. Nesta segunda, o Moscou anunciou que quebrou o acordo com os Estados Unidos para controle de armas nucleares (New Start). Essa é a primeira ameaça de uso de armas nucleares feitas pela Rússia desde o início da guerra.



Biden respondeu aos ataques e disse que a invasão na Ucrânia foi uma tentativa do Kremlin de testar o mundo.



"Quando a Rússia invadiu, não era apenas a Ucrânia que estava sendo testada. O mundo inteiro enfrentou um teste", afirmou.