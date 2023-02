Ataques contra áreas densamente povoadas são tão grandes 'que sugerem uma campanha deliberada de destruição' - Reprodução

Publicado 22/02/2023 11:57

Especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) disseram nesta quarta-feira, 22, que a Rússia está executando uma destruição "deliberada" da cultura ucraniana. A invasão russa da Ucrânia completa um ano no próximo dia 24.

"Vários lugares, instituições e objetos de importância cultural, histórica e religiosa na Ucrânia foram parcial ou totalmente destruídos pelos ataques militares da Federação Russa", afirmam os especialistas em um comunicado.

"Isso inclui memoriais, edifícios civis, museus, teatros, monumentos, estátuas, locais de culto, cemitérios, bibliotecas, arquivos, além de escolas, universidades e hospitais", acrescentam.

A declaração foi redigida pelos relatores especiais da ONU sobre direitos culturais, direito à educação e liberdade religiosa.

Embora recebam seu mandato do Conselho de Direitos Humanos da ONU, os relatores são especialistas voluntários e independentes que não falam em nome das Nações Unidas.

Segundo eles, os ataques contra áreas densamente povoadas são de tal magnitude "que sugerem uma campanha deliberada de destruição".

Os especialistas expressaram preocupação com a "grave perseguição aos símbolos culturais ucranianos", com a "destruição" da literatura, museus e arquivos do país, em meio à "demonização" da cultura e identidade ucraniana por parte das autoridades russas.

Segundo a Unesco, a agência da ONU para a cultura, mais de 240 objetos culturais foram danificados na Ucrânia no ano passado.