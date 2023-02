Após horas de buscas, uma equipe da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida captura o crocodilo - Reprodução/WPTV

Publicado 22/02/2023 13:16

St. Lucie County - Uma idosa, de 85 anos, foi morta na segunda-feira, 20, após ser atacada por um crocodilo em St. Lucie County, no sul da Flórida, Estados Unidos. Gloria Serge passeava com seu cachorro à beira de um lago localizado no retiro para idosos em que vivia. Uma testemunha presenciou o chocante ataque e o momento em que o réptil de cerca de três metros a arrastou para a água.



"Apenas me lembro dela subindo (para fora da água), pegando ar, (tentando) nadar em direção ao barco a remo", disse, em depoimento à estação de TV local 'WPBF'.



A vizinha identificada como Carol, de 77 anos, ligou para o serviço de emergência e revelou que chegou a pegar uma barra de ferro para tentar atingir o animal e resgatar Gloria, que conseguiu salvar o cachorro de estimação do ataque.

A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) conseguiu capturar o crocodilo numa operação conjunta com o escritório do xerife do condado de St Lucie, que ajudou a localizar o réptil após um sobrevoo de helicóptero sobre o lago.