Diversos relatos de clientes da Tesla falam sobre falhas no sistema de condução autônomaAFP

Publicado 22/02/2023 16:32

A Tesla não é conhecida por fazer propaganda de seus produtos, mas o The Dawn Project levou os veículos da fabricante para um comercial exibido durante o Super Bowl, evento que marca o fim da temporada do futebol americano nos Estados Unidos. Com certeza Elon Musk, fundador da Tesla, não gostou da forma que seus veículos foram expostos.



O comercial é de autoria do “The Dawn Project”, projeto que busca “criar softwares que nunca falham e que são impossíveis de serem hackeados”. O fundador é Dan O’Dowd, CEO da Green Hills Software, que desenvolve softwares de direção autônoma e é um grande crítico do sistema ‘Full Self Driving’ de Musk.



As imagens mostram um veículo da Tesla atropelando manequins de tamanho infantil enquanto "atravessam" ruas na faixa de pedestre. Além disso, o veículo avança placas escrito “Pare” e “Entrada Proibida”, e invade a faixa contrária e se lança em direção a outro veículo no sentido contrário, sempre utilizando a direção autônoma.

O comercial, que dura 30 segundos e custou entre 6 e 7 milhões de dólares para ser exibido, questiona o motivo pelo qual a Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos (NHTSA) permite o sistema de direção autônoma da Tesla.



Essa não é a primeira vez que O’Dowd age contra o sistema autônomo da Tesla, o executivo já comprou um anúncio de uma página completa do jornal ‘The New York Times’ contra a função e concorreu ao Senado estadunidense em 2022, prometendo banir o sistema de direção autônoma da Tesla.



É necessário contextualizar que a Green Hills Software, empresa de O’Dowd, além de desenvolver sistemas de direção autônoma, para outras fabricantes automotivas, fornece tecnologia para a Mobileye, que por sua vez, era parceira da Tesla até 2016.



Entretanto, os testes exibidos no comercial não são oficiais e não seguem os padrões das instituições de segurança do país, porém, existem diversas notícias e relatos de próprios clientes de Tesla sobre falhas no sistema de condução autônoma.



Segundo o comercial do Dawn Project, os veículos da Tesla são “perigosos para o público, usam marketing enganoso e engenharia lamentavelmente inepta”, além de “não ser seguro para rodovias públicas, comete uma série de erros críticos de direção”.

O NHTSA, órgão também atacado pela propaganda, possui um programa de testes de veículos autônomos desde 2020, mas que não testou nenhum veículo da Tesla, pois a fabricante afirma o sistema FSD que precisa de intervenção humana para funcionar.



Segundo o próprio site da Tesla, o modo Full Self Driving está em fase Beta de desenvolvimento, (embora já esteja em funcionamento nos carros da marca) e “Identifica placas de Pare e semáforos e automaticamente reduz a velocidade do carro até para, com supervisão ativa”.