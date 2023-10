Hezbollah tem dado suporte ao Hamas em Israel - Reprodução

Hezbollah tem dado suporte ao Hamas em IsraelReprodução

Publicado 10/10/2023 13:13 | Atualizado 10/10/2023 13:22

O Líbano lançou mísseis em direção a Israel na manhã desta terça-feira, 10, confirmou a agência de notícias estatal libanesa. De acordo o veículo, "três rajadas de foguetes foram lançadas do sul do Líbano" em direção ao norte de Israel, ao mesmo tempo que o Hamas realiza ataques à cidade de Ashkelon, que fica próxima da Faixa de Gaza, em território israelense.

Antes do ataque à cidade de cerca de 130 mil habitantes, o grupo terrorista emitiu um alerta para que os cidadãos esvaziassem o local. Em uma rede social, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel confirmou que o país agora retribui a retaliação ao Líbano com artilharia.



“Em resposta aos lançamentos realizados a partir do território libanês há pouco tempo, os tanques das FDI atacaram dois postos de observação da organização terrorista Hezbollah. A IDF está preparada para todos os cenários e continuará a proteger os residentes do Estado de Israel", escreveu Daniel Hagari.

Baseado no Líbano, o Hezbollah , grupo armado apoiado pelo Irã, tem expressado apoio aos palestinos e disparado mísseis contra posições israelenses na fronteira desde domingo, 8. O próprio governo iraniano tem se mostrado favorável as ofensivas do Hamas e, de acordo com agências internacionais, seria o principal financiador do ataque a Israel no sábado, 7. Até o momento, já foram identificados mais de 900 mortos