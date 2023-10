Policias seguem na busca de autor de atentando que matou 18 pessoas em Maine, nos EUA - Joseph Prezioso / AFP

Publicado 27/10/2023 10:29 | Atualizado 27/10/2023 11:03

Como o suspeito é natural dos estado, as autoridades revistaram várias propriedades em busca dele enquanto mantém bloqueio dentro e ao redor da cidade. A Guarda Costeira, o Departamento de Imigração e Alfândega (ICE), a patrulha de fronteira e o FBI fazem parte da busca que se estende a Nova York e ao Canadá.



Em entrevista a ABC News, a polícia contou ter interrogado a irmã do atirador. Ela disse aos investigadores que o suspeito pode estar a procura por uma ex-namorada nos locais dos tiroteios.



Durante as investigações, as forças policias ainda chegaram a invadir uma casa em Bowdoin, cidade vizinha a Lewiston e local de nascimento do suspeito, na quinta-feira, 26. Apesar de não o encontrarem no imóvel, uma autoridade dos EUA contou à CBS News que acharam um bilhete dentro de casa, mas não revelaram qual o conteúdo. A polícia continua procurando pela motivação do atentando.



Reservista do Exército

Diferentemente do informado no primeiro dia de buscas, o suspeito é instrutor de tiro, mas não do Exército dos EUA. De acordo com os militares, ele é reservista desde 2002 a posição atual é de sargento de primeira classe lotado 3º Batalhão, 304º Regimento de Infantaria em Saco, Maine. Ele nunca foi enviado para combate.



Um funcionário do Departamento de Defesa dos EUA confirmou à ABC News que o atirador estava “se comportando de maneira estranha” quando foi destado para apoiar o treinamento de verão dos cadetes de West Point, no Centro de Treinamento Camp Smith, em Nova York, junto a Unidade de Reserva do Exército.

Ele supostamente ameaçou outros soldados com violência e foi "orientado pelo comando" procurar avaliação no hospital, de acordo com fonteos da CBC News. A situação foi reportada a guarnição em 17 de julho.

“Embora sua unidade apoiasse o treinamento de verão em West Point, nossos registros indicam que ele não instruiu nem teve qualquer interação com cadetes durante o treinamento”, disse um oficial a rede canandense.

Recentemente, o suspeito revelou ter problemas de saúde mental como experiências de alucinações auditivas. Inclusive com epísódios de ouvir vozes e ameçar atirar na Base da Guarda Nacional em Saco, cidade de Maine. Ele também foi internado em um centro de saúde mental por duas semanas em 2023. De acordo com o jornal The Independent.

Ele também teria “interagido com conteúdo conspiratório” online, segundo informações da polícia. Os tópicos com os quais estava envolvido incluíram: preocupações sobre uma crise financeira/mercado de ações, questões LGBTQ+, direitos de armas e comentários sobre funcionários públicos democratas, incluindo o presidente Joe Biden.

Múltiplos alvos

A polícia e as equipes de resgate chegaram à pista de boliche Sparetime Recreation por volta das 19h15 locais, em resposta a um atirador ativo, e receberam informações posteriores sobre outro ataque a tiros, no estabelecimento Schemengees Bar & Grille, segundo o Sun Journal. Às 20h15, chegou a notícia de um novo ataque, em um centro de distribuição local do Walmart.

A governadora do estado do Maine, Janet Mills, disse que o suspeito está "armado e [é] perigoso, e a polícia adverte à população do Maine que não se aproxime dele sob nenhuma hipótese".



"Esse ataque atinge o coração do que somos e dos valores que apreciamos", acrescentou Mills em entrevista coletiva. "É um dia obscuro para o Maine".

Este último massacre, um dos mais letais no país desde o registrado em Las Vegas, em 2017, entra para uma longa lista de ataques a tiros que abalam com frequência os Estados Unidos, país onde o acesso às armas é facilitado.

*Com informações da AFP