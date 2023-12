Donald Trump, ex-presidente dos EUA - Eduardo Muñoz Alvarez/AFP

Publicado 27/12/2023 09:29

O ex-presidente Donald Trump alterou a política comercial dos EUA durante o seu primeiro mandato, lançando uma guerra tarifária com a China e retirando-se de acordos comerciais com aliados próximos, da Europa ao Japão. Caso retorne à Casa Branca, Trump, que se autodenomina "Homem das Tarifas", tem acumulado um arsenal de medidas protecionistas para um potencial segundo mandato, preenchido principalmente com novos impostos sobre as importações provenientes da China e de outros países.

Em documentos de campanha e entrevistas, Trump sugeriu a imposição de uma tarifa de 10% sobre todos os bens importados e tarifas correspondentes sobre parceiros comerciais com taxas mais elevadas "olho por olho, tarifa por tarifa".

Ele quer revogar as relações comerciais normais com a China, uma medida legal que aumentaria automaticamente os impostos sobre tudo, desde brinquedos e aeronaves até materiais industriais.

Embora o seu principal alvo continue a ser Pequim, Trump sugeriu confrontar as nações europeias sobre impostos sobre software, assinaturas online e outros serviços digitais. Ele declarou que o pacto de cooperação econômica incipiente do presidente Joe Biden com 13 países do Indo-Pacífico estaria "morto".

Como presidente, Trump jogou areia nas engrenagens de décadas de política comercial dos EUA que uniu os mercados globais, baixou os preços para os consumidores americanos, mas também viu uma série de indústrias cederem à concorrência. No seu primeiro dia no cargo, Trump retirou-se do histórico acordo de Parceria Transpacífico e mais tarde encerrou as discussões sobre um pacto de livre comércio com a União Europeia, dizendo que esses tipos de acordos provocaram perdas de empregos.

A Tax Foundation, uma organização de investigação apartidária e pró-empresas, estima que a tarifa de 10% aumentaria a carga fiscal sobre os consumidores e as empresas americanas em 300 bilhões de dólares, encolheria a economia dos EUA em 0,5% e mataria mais de meio milhão de empregos.

O American Action Forum, um grupo de defesa conservador, afirma que a tarifa, combinada com potenciais taxas retaliatórias, reduziria quase um terço de um por cento da taxa de crescimento da economia.