Parte dos tanques israelenses deixará a Faixa de Gaza - Jack Guez/ AFP

Publicado 01/01/2024 18:19

O Ministério da Defesa de Israel determinou a retirada de parte das tropas e das colunas de tanques da Faixa de Gaza. O Exército afirmou que o deslocamento de soldados e de equipamentos militares faz parte da mudança de tática no enfrentamento ao grupo Hamas. Analistas classificam o recuo como o mais significativo desde o início da guerra, em outubro.

A retirada de tropas prevê a volta para casa de duas brigadas de soldados. Outras três serão enviadas para treinamento. Cada grupamento reúne 4 mil militares. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse ainda que os moradores de algumas comunidades ao de Gaza receberão autorização para retornar às casas. Segundo Gallant, as áreas abrangidas pela medida se situam em um raio de 4 a 7 quilômetros ao norte do território ocupado pelas forças israelenses.

A movimentação das tropas já é percebida no norte da Faixa de Gaza. Colunas de blindados e caminhões com soldados puderam ser vistos tomando a direção do sul de Israel.