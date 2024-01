Lei que protegeria Netanyahu só terá validade após as eleições - Abir SULTAN/POOL/AFP

Lei que protegeria Netanyahu só terá validade após as eleiçõesAbir SULTAN/POOL/AFP

Publicado 03/01/2024 14:37

Uma lei que tornaria mais difícil a destituição do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de seu cargo só deve entrar em vigor após as próximas eleições parlamentares, decidiu o Supremo Tribunal do país.

Os legisladores israelenses aprovaram a lei em março de 2023 como parte do controverso plano de revisão legal do governo. Os críticos disseram que a lei foi criada para proteger Netanyahu de ser considerado incapaz de decidir sobre reivindicações de conflito de interesses. Ele vinha trabalhando para remodelar o sistema judiciário enquanto era julgado por suposta corrupção.

A decisão do tribunal ganhou por seis votos a cinco e ocorre dias depois do judiciário ter anulado a primeira grande parte da reforma, em um golpe para o governo de Netanyahu. As próximas eleições parlamentares estão previstas para 2026, mas poderão ser realizadas antes disso.