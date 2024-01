Movimento Hezbollah é considerado 'braço-direito' do Hamas - Joseph Eid/AFP

Publicado 09/01/2024 09:38 | Atualizado 09/01/2024 09:41

O movimento islamista libanês declarou em um comunicado que atingiu "o centro de comando da região norte do Exército" israelense com "vários drones", em resposta à morte de Saleh Al Aruri em 2 de janeiro e Wisam Tawil, que morreu em outro ataque na segunda-feira.

Al Aruri e seis outros altos funcionários do Hamas foram mortos em um bombardeio atribuído a Israel em 2 de janeiro no subúrbio sul de Beirute, reduto do Hezbollah na capital libanesa.

O movimento xiita já tinha disparado no sábado dezenas de foguetes contra uma base militar em Meron, no norte de Israel. O ataque foi apresentado como a primeira resposta ao bombardeio no subúrbio de Beirute.

O braço armado do Hezbollah anunciou na segunda-feira a morte do "comandante Wisam Hasan Tawil" em outro bombardeio israelense ao seu veículo no sul do Líbano, segundo uma fonte de segurança.

Tawil é o oficial militar de mais alto escalão do Hezbollah a morrer desde que este poderoso movimento abriu uma frente com Israel em apoio ao Hamas palestino.

Desde 8 de outubro, um dia após o início da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, a fronteira entre Israel e o Líbano tem sido cenário de disparos diários entre o Exército israelense e o movimento Hezbollah.