Notas de peso argentinoBNA/Reprodução

Publicado 11/01/2024 17:00

A inflação na Argentina alcançou 211,4% em 2023, após registrar um aumento de preços de 25,5% em dezembro, informou, nesta quinta-feira (11), o Instituto Nacional de Estatística e Censos (INDEC), em seu primeiro relatório desde que o ultraliberal Javier Milei assumiu a Presidência. O resultado representa uma aceleração, após o ganho mensal de 12,8% registrado em novembro



Na comparação anual, o avanço foi de 211% no acumulado do ano, fechando 2023 com aceleração.



"A principal correia de transmissão do processo inflacionário é a taxa de câmbio", explicou o economista Hernán Letcher à AFP, em alusão à desvalorização de mais de 50% do peso, decidida em 13 de dezembro pelo governo de Milei, dois dias depois de sua posse. Esta desvalorização previa uma alta da inflação em dezembro.