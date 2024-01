Joe Biden, presidente dos Estados Unidos - AFP

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos AFP

Publicado 17/01/2024 12:41

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou um vídeo em suas redes sociais na noite desta terça-feira, 16, no qual afirma ser "a única pessoa que já derrotou Donald Trump".

A publicação ocorreu um dia após a vitória de Trump nas primárias do partido Republicano no Estado norte-americano de Iowa, com uma vantagem inédita de 30 pontos porcentuais sobre o segundo colocado, o governador da Flórida Ron DeSantis.



"Sabe, é engraçado. Todos esses candidatos republicanos nas primárias estão tentando derrotar Donald Trump", diz Biden no vídeo. "E eu ainda sou a única pessoa que já derrotou Donald Trump e eu estou ansioso para fazer isso novamente, para o bem deste país."

Iowa’s over, and there’s still only one person who’s ever defeated Donald Trump. pic.twitter.com/uE1tylKuGf — Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2024

No caucus de Iowa, na segunda-feira, 15, Trump tinha 51% dos votos com cerca de 99% da apuração concluída, enquanto o segundo colocado, o governador da Flórida Ron DeSantis, tinha 21%; a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, ficou em terceiro lugar com 19%.