Quatro sobreviventes são encontrados após queda de avião russo no AfeganistãoDivulgação

Publicado 21/01/2024 17:35

Quatro pessoas foram encontradas com vida e outras duas ainda estão desaparecidas neste domingo (21), após a queda de um avião russo em uma área montanhosa no nordeste do Afeganistão, informou a agência de aviação civil da Rússia, Rosaviatsia.

"O serviço local de busca e resgate em terra encontrou a aeronave Falcon 10", disse a Rosaviatsia em seu último comunicado.

"Das seis pessoas que estavam a bordo do avião, aparentemente quatro estão vivas. Sofreram vários ferimentos. O paradeiro das outras duas está sendo verificado", continuou a agência.

As autoridades afegãs confirmaram o balanço.

O piloto, que foi encontrado, disse que "quatro pessoas a bordo, incluindo ele, estão vivas. As equipes de resgate (...) estão procurando as outras pessoas", comunicou o Ministério dos Transportes e Aviação afegão na rede social X.

A agência Rosaviatsia havia informando horas antes que um avião Falcon 10 registrado na Rússia "deixou de se comunicar e desapareceu dos radares" na noite de sábado (20), enquanto sobrevoava o Afeganistão.

A aeronave, fabricada em 1978 pelo grupo francês Dassault Aviation, era um bimotor comercial pertencente ao Athletic Group LLC e a um particular, segundo a mesma fonte, e realizava um voo médico fretado entre Gaya (Índia), Tashkent (Uzbequistão) e Jukovskii (Rússia).

Segundo a agência de notícias russa Ria Novosti, o avião realizava um voo privado com uma "paciente acamada em estado grave" e o seu marido, que tinha financiado a viagem. Ambos eram cidadãos russos.

O Comitê de Investigação anunciou que estava iniciando as verificações.