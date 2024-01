Autoridades relatam seis incêndios em nível nacional - Reprodução: Arquivo/Getty Images

Autoridades relatam seis incêndios em nível nacionalReprodução: Arquivo/Getty Images

Publicado 23/01/2024 13:58

Colômbia - Pelo menos três incêndios florestais ativos atingem várias regiões da Colômbia e a capital do país, Bogotá, nesta terça-feira (23), em meio a uma onda de incêndios devido às altas temperaturas derivadas do fenômeno El Niño, informaram as autoridades.

"As autoridades relatam seis incêndios em nível nacional, dos quais três estão ativos", um deles em Bogotá, e dois, no departamento de Vichada (leste), na fronteira com a Venezuela, alertou a Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD).

Na capital, o fogo consome desde a manhã de segunda-feira uma área dos Cerros Orientales, a imponente cadeia montanhosa que limita a cidade a leste. Uma coluna de fumaça é visível de várias partes da cidade, que tem cerca de 8 milhões de habitantes.

"Durante a noite, houve um aumento na área afetada devido aos ventos, que é preliminarmente calculada em (...) 2,5 hectares", informou na terça-feira o prefeito Carlos Fernando Galán do posto de atendimento à emergência.

Mais de 270 bombeiros, militares e socorristas trabalham nas operações de contenção, apoiados por dois helicópteros equipados com sistemas de descarga de água e drones térmicos, segundo a prefeitura.

"Neste momento, o incêndio está contido, mas obviamente não está totalmente controlado", acrescentou Galán.

Outros dois incêndios declarados em Bogotá na véspera foram controlados nas últimas horas, de acordo com as autoridades.

No departamento de Vichada, a UNGRD acrescentou que "existem dois incêndios que afetam o Parque Nacional Natural El Tuparro", próximo ao município de Cumaribo, e que a Força Aeroespacial colombiana luta para controlar.

De acordo com um balanço oficial, entre os incêndios recentemente extintos um está em Cali, no Valle Del Cauca (sudoeste). Suas causas estão sendo investigadas.

Também no departamento de Santander (leste), onde as chamas consumiram mais de 300 hectares esta semana, foram extintos dois focos nos municípios de Piedecuesta e Floridablanca.