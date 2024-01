Javier Milei tomou posse como presidente da Argentina em dezembro - Juan Mabromata / AFP

Publicado 23/01/2024 15:16

O governo da Argentina alertou que o ajuste será maior para todos, não só para a administração nacional, mas também em relação às transferências para as províncias, caso o pacote de reformas proposto pela administração do presidente do país, Javier Milei, não seja aprovado pelo Congresso.

Em sua habitual entrevista coletiva, o porta-voz do governo, Manuel Adorni, disse que o equilíbrio das contas públicas e o déficit zero são pontos inegociáveis. A administração pública nacional fará uma revisão de cada item de recursos aportados nas diferentes províncias, afirmou.

"Estamos levantando uma hipótese sobre o que aconteceria se a lei não fosse aprovada e eu digo agora, porque não vai ter outro jeito, é continuar com o ajuste das contas públicas", completou

De acordo com notícias da imprensa internacional, Milei retirou nesta segunda-feira, 22, a proposta de privatização da estatal petrolífera YPF do projeto de reformas intitulado de "Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos". A remoção dessa proposta visa acelerar a aprovação do documento.