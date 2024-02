Presente recebido por Kim Keon Hee desencadeou crise no governo - Foto: AFP

Publicado 01/02/2024 10:15 | Atualizado 01/02/2024 10:51

Um vídeo gravado com uma câmera escondida, no qual se vê a primeira-dama sul-coreana aceitando uma bolsa de luxo como presente, deixou o presidente Yoon Suk Yeol em meio a uma polêmica que pode prejudicar seu partido nas próximas eleições legislativas.



O escândalo, batizado pela imprensa local como o "escândalo da bolsa Dior", afundou ainda mais os baixos índices de aprovação de Yoon e desencadeou uma tempestade em seu partido poucos meses antes das eleições, nas quais ele busca recuperar a maioria parlamentar.



O que aconteceu?

Um pastor de esquerda, que desaprova a política de Yoon para a Coreia do Norte e diz estar preocupado com a influência da primeira-dama no governo, usou uma câmera escondida para se gravar dando a Kim Keon Hee uma bolsa Christian Dior avaliada em US$ 2.200 (R$ 10.896 na cotação atual).



Esse presente viola a lei sul-coreana que proíbe funcionários públicos e seus cônjuges de aceitarem presentes de valor superior a US$ 750 (R$ 3.714 na mesma cotação).



O gabinete do presidente recusou o pedido da AFP para comentar o ocorrido.



Um funcionário do gabinete de Yoon disse à agência de notícias sul-coreana Yonhap que o presente foi "armazenado", de acordo com as leis.



Por que há uma polêmica agora?

Durante semanas, o partido da situação ignorou o incidente da bolsa e nem o presidente nem sua esposa abordaram o assunto publicamente.



No mês passado, porém, Kim Kyung-yul, membro do partido de Yoon, comparou a situação da primeira-dama à de Maria Antonieta, a rainha francesa conhecida por seu estilo de vida luxuoso.



A imprensa local afirmou que Yoon estava furioso e queria destituir Kim por isso, enquanto outros legisladores defenderam a primeira-dama, denunciando uma "campanha de difamação" e culpando o pastor por ter "más intenções".



- Por que o pastor fez isso? -

O pastor Choi Jae-young, que defende a melhora dos laços com Pyongyang e já visitou a Coreia do Norte em diversas ocasiões, disse que decidiu filmar seu encontro com a primeira-dama por estar preocupado com seu poder no governo. Ele disse ter visto a primeira-dama ordenar a nomeação de um funcionário de alto escalão na área financeira em uma conversa telefônica.



"Fiquei horrorizado ao ver Kim exercendo o poder como se estivesse encarregada das nomeações oficiais", disse Choi.



O Ministério Público abriu uma investigação sobre Choi, de acordo com a imprensa local.



E a eleição?

O "escândalo da bolsa Dior" prejudicou os já baixos índices de aprovação de Yoon, o que, segundo analistas, poderia enterrar as perspectivas de seu partido nas eleições de abril.



De acordo com uma pesquisa recente da emissora local YTN, quase 70% dos entrevistados acreditam que Yoon deveria abordar publicamente o assunto.



O estrago provocado pelo incidente poderia ter sido contido, se Yoon tivesse explicado antes o que aconteceu. Agora, porém, pode "reduzir a aprovação de Yoon e de seu partido para as eleições de abril", disse à AFP o advogado e comentarista político Yoo Jung-hoon.



A primeira-dama não fala publicamente há mais de um mês.