Hamas garantiu que pelo menos 100 civis morreram durante os bombardeis a noite em toda Gaza

Publicado 03/02/2024 13:11

O Exército israelense bombardeia intensamente, neste sábado, 3, a cidade de Rafah, no extremo-sul da Faixa de Gaza, colapsada pela presença de mais de um milhão de palestinos que fogem dos combates nesse território.



Em meio às negociações para tentar estabelecer uma nova trégua em Gaza, essa cidade fronteiriça com o Egito foi alvo de potentes ataques aéreos, segundo uma jornalista da AFP.



Uma série de ataques aéreos e disparos de tanques também atingiu Khan Yunis, disse um jornalista da AFP. A principal cidade do sul de Gaza se tornou o principal foco da ofensiva israelense nas últimas semanas.



O Ministério da Saúde desse território, controlado pelo movimento islâmico Hamas, garantiu que pelo menos 100 civis morreram durante a noite em toda Gaza. O exército israelense informou que matou "dezenas de terroristas" no norte e centro de Gaza nas últimas 24 horas.



Desde que a guerra eclodiu em 7 de outubro entre Israel e o Hamas, centenas de milhares de palestinos deslocados pelos combates fugiram para Rafah e agora se encontram aglomerados em barracas de campanha.



Segundo testemunhas, 12 pessoas morreram em um ataque aéreo contra uma casa.



"Bombardearam sem aviso prévio", disse Bilal Jad, de 45 anos, que teve sua casa danificada. "Não há nenhum lugar seguro", lamentou.



'Escapamos da morte'







Um deles, Abdulkarim Misbah, contou que primeiro fugiu de Jabaliya, no norte, para Khan Yunis, no sul, antes de ser forçado a se deslocar, novamente, devido aos combates.



"Escapamos da morte na semana passada em Khan Yunis. Não pudemos levar nada conosco", lamentou esse homem de 32 anos.



O conflito eclodiu há quase quatro meses com a incursão em solo israelense de comandos islamistas que mataram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, e



, mas Israel afirma que 132 continuam retidos em Gaza. Desse total, suspeita-se de que pelo menos 27 estejam mortos.



Em resposta ao ataque do Hamas, classificado como grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, Israel lançou uma ofensiva sobre Gaza que já deixou 27.238 mortos, na sua maioria mulheres e menores, de acordo com balanço mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde do movimento palestino.



Negociações para uma segunda trégua

O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive no Catar, deve chegar ao Egito para tratar de uma proposta elaborada em uma reunião no final de janeiro, em Paris, entre representantes dos Estados Unidos, do Catar, do Egito e de Israel.



Segundo uma fonte do Hamas, a proposta consiste em três fases. A primeira incluiria uma trégua de seis semanas, uma troca de 200 a 300 prisioneiros palestinos por entre 35 a 40 reféns e a entrada diária de 200 a 300 caminhões de ajuda humanitária em Gaza.



O Catar informou que Israel aprovou a proposta e que dispunha de "uma confirmação preliminar positiva por parte do Hamas", embora uma fonte do grupo tenha afirmado que "ainda não há acordo sobre a implementação".



O Hamas exige a retirada israelense de Gaza, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reiterou que não terminará sua ofensiva até que o Hamas seja erradicado, e todos os reféns, libertados.



Viagem de Blinken

