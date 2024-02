Porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov - Reprodução

Porta-voz do Kremlin, Dmitri PeskovReprodução

Publicado 20/02/2024 10:13 | Atualizado 20/02/2024 10:13

O Kremlin chamou nesta terça-feira, 20, de "infundadas" as acusações da viúva de Alexei Navalny, que afirmou que o presidente Vladimir Putin está por trás da morte na prisão de seu marido, o principal opositor do governo russo."Estas são obviamente acusações amplas e completamente infundadas contra o chefe do Estado russo, mas como Yulia Navalnaya ficou viúva há poucos dias, não farei comentários", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov."Vladimir Putin matou meu marido, Alexei Navalny. Putin matou o pai dos meus filhos. (...) Com ele, ele queria matar nosso espírito, nossa liberdade, nosso futuro", disse Yulia Navalnaya na segunda-feira, 19, que prometeu que ela manteria a luta de seu falecido marido.

fotogaleria

O porta-voz do Kremlin também justificou as detenções de pessoas que prestaram homenagem a Navalny colocando flores diante de monumentos em memória das vítimas da repressão soviética. "As forças de segurança atuam no âmbito da lei", disse ele.Alexei Navalny, que cumpria pena de 19 anos de prisão por "extremismo" em uma colônia penal no Ártico russo, morreu no dia 16 de fevereiro As autoridades russas recusaram-se até agora a entregar o corpo de Alexei Navalny à sua família, usando como justificativa o trabalho dos legistas . Os seus apoiadores acreditam que o governo russo está tentando ocultar um assassinato, o que o Kremlin também negou. Segundo Peskov, Putin foi "informado" da morte de Navalny, mas não comentou o assunto.