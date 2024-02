Palestinos passam necessidades básicas com escassez de recursos em Gaza - Mohamed Abed/AFP

Publicado 20/02/2024 08:27

A guerra Israel-Hamas, que dura cerca de quatro meses e meio até o momento, já superou o número de 30 mil mortos. O conflito entre as partes começou em 7 de outubro do ano passado, quando o grupo islamista lançou um ataque em solo israelense, e segue até o dia de hoje, com uma série de bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

Na primeira ofensiva, membros do Hamas invadiram Israel tanto por terra como também pelo ar, através de paraquedas, protagonizando o que foi considerada uma falha na defesa israelense. Este primeiro ataque foi considerado o estopim para a guerra, já que foram cerca de 1.140 mortos de acordo com um levantamento da Agence France-Presse baseada em dados israelenses.

Além das vítimas fatais, outras 250 pessoas foram sequestradas, desencadeando de vez a guerra. Diversos vídeos e fotos do ataque viralizaram na internet, trazendo holofotes ao ocorrido.

A resposta israelense foi imediata, com uma série de bombardeios em diversas regiões de Gaza. Muitos palestinos morreram nos ataques e outros tiveram que se deslocar para regiões mais seguras do território.

Tanques israelenses atravessam a fronteira com Gaza Ronaldo Schemidt/AFP

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta terça-feira (29) que 29.195 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra. Somadas às vítimas do ataque de 7 de outubro, esse número chega a 30.335 óbitos. A pasta também registrou 69.170 feridos desde 7 de outubro.