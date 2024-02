Yulia Navalnaya é viúva do opositor russo Alexei Navalny - AFP

Publicado 20/02/2024 10:56

A rede social X (antigo Twitter) suspendeu a conta de Yulia Navalnaya nesta terça-feira (20), um dia depois de tê-la criado e quatro dias depois da morte do seu marido, o opositor russo preso Alexei Navalny.



Em dado momento desta terça, ao pesquisar a conta ''@yulia_navalnaya'', a rede social mostra a mensagem: "Conta suspensa". "O X suspende as contas que violam as regras do X", acrescenta a mensagem, com um link para essas regras.



A rede do magnata Elon Musk não explicou de imediato o motivo desta decisão. No entanto, algum tempo depois a suspensão foi retirada.

Acusações e resposta do Kremlin