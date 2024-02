Motivo da queda ainda não foi descoberto - AFP

Publicado 21/02/2024 10:25

Uma ponte em construção caiu nesta quarta-feira (21) no leste dos Países Baixos, causando pelo menos duas mortes e dois feridos, disseram as autoridades locais.



"Um acidente industrial ocorreu durante a construção de uma ponte. Infelizmente, duas pessoas morreram e outras duas estão feridas", indicou no X a autoridade regional de segurança. A queda aconteceu na localidade de Lochem.



"Parte de uma ponte em construção (...) caiu. Os serviços de emergência estão no local para resgatar as vítimas presas", declararam as autoridades pouco antes.



O motivo da queda ainda não foi descoberto. Uma investigação foi aberta, segundo as autoridades. Uma repórter do jornal De Stentor disse que os trabalhadores estavam levantando arcos na ponte quando ocorreu o acidente.



"De repente, houve um grande barulho. Todo o arco começou a balançar e depois caiu. Vimos dois trabalhadores caírem", comentou.

