Bezos ainda possui cerca de 938 milhões de ações da empresa, que valem cerca de US$ 157 bilhões - Reprodução / Internet

Publicado 21/02/2024 11:28 | Atualizado 21/02/2024 11:30

Jeff Bezos vendeu 50 milhões de ações da Amazon neste mês, lucrando cerca de US$ 8,5 bilhões. Fundada por Bezos, a Amazon já havia informado em seu relatório anual que o empresário planejava vender até 50 milhões de ações até janeiro do próximo ano, sujeito a certas condições.

Registros feitos pela empresa e entregues à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) mostram várias vendas realizadas por Bezos ao longo do mês, inclusive na última terça-feira.

Ele ainda possui cerca de 938 milhões de ações da Amazon, que, com base em seu preço de fechamento de US$ 167,08 na terça-feira, valem cerca de US$ 157 bilhões.

A Amazon será adicionada ao índice Dow Jones Industrial Average no início das negociações de segunda-feira, sucedendo a Walgreens Boots Alliance.

Às 10h42 (de Brasília), as ações da Amazon avançavam 0,82% no pré-mercado de Nova York.