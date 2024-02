Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez diversas reuniões por apoio internacional - John Macdougall/AFP

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez diversas reuniões por apoio internacionalJohn Macdougall/AFP

Apenas 10% dos europeus acreditam que a Ucrânia é capaz de derrotar militarmente a Rússia, revelou uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21), poucos dias antes do segundo aniversário do início deste conflito armado. A guerra completará dois anos no próximo sábado (24).

A pesquisa do centro de estudos políticos Conselho Europeu de Relações Exteriores, realizada em janeiro em 12 países da União Europeia (UE), mostrou que cerca de 20% dos entrevistados acreditam que a Rússia pode vencer, e cerca de 37% pensam que o conflito terminará em acordo entre os dois países.

Geograficamente, os habitantes da Polônia, Suécia e Portugal são os mais otimistas, embora com escasso 17% que acreditam na vitória ucraniana.

No outro extremo, húngaros (4%) e gregos (2%) são os mais pessimistas sobre as possibilidades de uma vitória militar ucraniana. Cerca de 31% dos húngaros e 30% dos gregos indicaram uma vitória militar russa.

Simultaneamente, 31% dos entrevistados disseram ser a favor da ajuda dos países europeus para que a Ucrânia recupere os territórios perdidos, e 41% defendeu que a Europa deve instar os ucranianos a negociar um acordo de paz.

A pesquisa também analisou cenários sobre o futuro do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Ante a consulta sobre a possibilidade de que um futuro presidente americano corte a ajuda à Ucrânia, 20% dos entrevistados opinaram que a Europa deveria aumentar sua ajuda, e 21% disseram que deveria permanecer como está.

Para 33%, no entanto, a Europa deveria seguir o exemplo dos Estados Unidos e pressionar a Ucrânia a chegar a um acordo com a Rússia.