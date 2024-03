Kate e William, princesa e príncipe de Gales - Tolga Akmen / AFP

Operação abdominal A princesa Kate Middleton, mulher do herdeiro ao trono britânico, William, se submeteu em meados de janeiro a uma misteriosa cirurgia abdominal, seguida por uma longa recuperação que alimentou rumores. manipulação de uma foto oficial da princesa de Gales , de 42 anos, no último domingo (12) gerou mais especulações sobre seu estado de saúde, do qual há poucas informações disponíveis, dois meses após a operação.

A principal informação disponível, segundo o comunicado divulgado em 17 de janeiro pelo Palácio de Kensington, que trata de todas as informações relativas aos príncipes de Gales, teve o efeito de uma bomba.



Kensington anunciou que "a princesa de Gales foi internada na London Clinic ontem (16 de janeiro) para uma operação abdominal programada".



A família real não revelou o motivo desta operação e Kensington expressou o "desejo" da princesa de "privacidade sobre as suas informações médicas". "A operação foi um sucesso e a previsão é de que fique internada entre 10 e 14 dias", afirma o texto.



Diante das questões levantadas por esta notícia, Kensington informou aos jornalistas britânicos que cobrem a Casa Real de que não se tratava de um câncer.



Recuperação

Em 29 de janeiro, o Palácio de Kensington anunciou que Kate deixou o hospital e "retornou à sua casa em Windsor", a oeste de Londres, sem informar quando ocorreu o discreto retorno. A princesa, que não era vista em público desde o Natal, "está bem", indicou este segundo comunicado.



Ao ser internada, Kensington informou que "por recomendação médica, é pouco provável que (a princesa) retome suas funções públicas antes do final da Páscoa", em 31 de março, devido a um repouso de ao menos dois meses e meio.



As primeiras consequências foram o cancelamento de uma visita oficial de Kate e William à Itália e sua ausência em vários atos, entre eles, a cerimônia do Bafta, a premiação do cinema britânico, da qual seu marido participou.



Segundo a imprensa britânica, a princesa deixou sua casa em Windsor para passar uns dias durante as férias escolares de fevereiro com o marido e os três filhos, George, Charlotte e Louis, em Sandringham (leste da Inglaterra), onde o casal possui uma residência.



