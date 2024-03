Multidão de senegaleses comemora a liberação dos líderes opositores Sonko e Faye as vésperas das eleições - John Wessels / AFP

Publicado 15/03/2024 09:54 | Atualizado 15/03/2024 10:06

O Senegal libertou nesta quinta-feira (14) o líder opositor preso Ousmane Sonko e seu braço direito, o candidato presidencial Bassirou Diomaye Faye, a dez dias das eleições para escolher o novo chefe de Estado deste país da África Ocidental.



Milhares de pessoas saíram às ruas da capital, Dacar, cantando e dançando até altas horas da noite para celebrar a libertação dos dois homens.

O antissistema Sonko, de 49 anos, que foi desqualificado para concorrer à presidência, permaneceu praticamente fora de vista. Seu vice e substituto para se apresentar às eleições, Bassirou Diomaye Faye, falou brevemente à multidão por meio do teto solar de seu carro.Sorrindo e erguendo os braços para o céu depois de quase um ano atrás das grades, Faye, de 43 anos, agradeceu aos seus simpatizantes pelo "apoio e solidariedade".A libertação dos dois homens ocorre após semanas de crise devido ao adiamento das eleições presidenciais de 25 de fevereiro decretado pelo presidente em exercício, Macky Sall. A decisão, ratificada pelo Parlamento, desencadeou protestos que resultaram na morte de quatro pessoas, mas foi invalidada pelo Conselho Constitucional. Finalmente, as eleições foram marcadas para 24 de março A libertação dos opositores pode representar uma reviravolta na campanha, especialmente dada a habilidade retórica de Sonko e sua conexão com os eleitores mais jovens. O líder opositor travou desde 2021 uma disputa com o poder e a Justiça que, por vezes, resultou em protestos violentos. Ele esteve na prisão desde julho por vários crimes, incluindo incitação à insurreição.Terceiro colocado nas eleições de 2019, Sonko foi desqualificado pela Justiça para concorrer às eleições deste ano e decidiu apoiar Faye, também preso desde abril de 2023.A libertação ocorre depois que o presidente Sall, que não está concorrendo à reeleição, propôs uma lei de anistia pelos eventos relacionados às manifestações políticas desde 2021. Os distúrbios desde então causaram dezenas de mortes e centenas de prisões em um país frequentemente considerado um bastião de estabilidade no oeste da África, cenário de vários golpes de Estado recentes.