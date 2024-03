Hunter Elward, de 31 anos, chegou a atirar na boca de uma das vítimas - Reprodução

Hunter Elward, de 31 anos, chegou a atirar na boca de uma das vítimasReprodução

Publicado 20/03/2024 07:30 | Atualizado 20/03/2024 10:35

Um ex-policial do Mississippi, que participou com outros agentes brancos de um ataque brutal contra dois homens negros, foi condenado nesta terça-feira (19) a 20 anos de prisão.

Hunter Elward, de 31 anos, e cinco colegas admitiram em agosto que torturaram as duas vítimas por duas horas. Elward chegou a atirar na boca de uma delas. Ele foi condenado a 241 meses de prisão, e Jeffrey Middleton, 46, a 17 anos e meio.

Em janeiro de 2023, os seis policiais, que pertencem a uma equipe conhecida por sua brutalidade, entraram "sem mandado jucidicial nem justificativa" em uma casa localizada em Braxton, Mississippi, onde haviam sido informados de que havia atividades suspeitas, segundo documentos da justiça.

Os policiais algemaram e proferiram insultos raciais contra os dois homens que estavam na residência. Segundo a promotoria, agrediram sexualmente e deram choques elétricos nas vítimas, e as obrigaram a ingerir álcool, óleo de cozinha, leite e outros líquidos.

Os agentes deixaram as vítimas em uma poça de sangue durante alguns minutos, enquanto tentavam ocultar as provas da tortura. A equipe destruiu o equipamento de vigilância da casa e tentou queimar as roupas das vítimas, descreveu a promotoria.

Os policiais também colocaram uma arma sobre uma das vítimas e metanfetamina no local, para justificar a sua entrada na casa. Depois, redigiram relatórios falsos e mentiram para os investigadores.