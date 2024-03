Mineiros reunidos do lado de fora de uma mina desabada - AFP

Publicado 20/03/2024 10:47 | Atualizado 20/03/2024 10:47

Pelo menos 12 trabalhadores morreram no colapso de uma mina de carvão no sul do Paquistão, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (20).

Uma explosão de gás na terça-feira (19) à noite abalou a mina, localizada na região de Khost, 80 km ao leste de Quetta, e os trabalhadores ficaram presos.

"O esforço de resgate foi concluído com a recuperação dos 12 corpos", declarou Abdul Ghani Baloch, inspetor-chefe das minas da província do Baluchistão. "Dois corpos foram recuperados durante a noite e os 10 restantes na manhã de quarta-feira", acrescentou.

Abdullah Shahwani, secretário de Mineração do Baluchistão, confirmou o balanço de mortos. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, expressou em um comunicado sua "profunda tristeza e dor com a perda de vidas preciosas".