Vista aérea da Crocus City Hall, local atacado na noite de sexta-feira (22) - Reprodução / Internet

Vista aérea da Crocus City Hall, local atacado na noite de sexta-feira (22) Reprodução / Internet

Publicado 23/03/2024 16:27 | Atualizado 23/03/2024 16:29

Um vídeo divulgado pelo portal RT News neste sábado, 23, mostra um dos supostos terroristas presos na Rússia após o ataque a uma casa de shows afirmando que receberia 500 mil rublos, cerca de US$ 5,4 mil ou R$ 27 mil, pelo massacre. Mais de 130 pessoas que assistiam ao show da banda Picnic morreram e 107 ficaram feridas durante a noite de sexta-feira, 22 Mais cedo no sábado, os serviços de segurança da Rússia afirmaram que prenderam 11 suspeitos envolvidos, incluindo os quatro terroristas que abriram fogo na casa de shows . O massacre foi reivindicado pelo grupo afiliado do Estado Islâmico no Afeganistão, chamado Estado Islâmico da Província de Khorasan, ou ISIS-K.No vídeo, um homem de barba declara, segundo o RT News, que esteve na Turquia antes do ataque de sexta-feira. Questionado sobre o que fez no espaço de concertos de Crocus City na noite de sexta-feira, ele respondeu: "Eu atirei... em pessoas". Ele afirma que metade dos 500 mil rublos que haviam sido prometidos já haviam sido pagos a ele, por meio de seu cartão de débito.Ele afirma que não conhecia as pessoas que o contrataram, que providenciaram um esconderijo de armas para os atiradores, e que foi inicialmente contatado pelo aplicativo de mensagens Telegram Segundo o suspeito, ele estava "ouvindo sermões… de um pregador" no Telegram antes de ser contatado pelos supostos mentores do ataque, há cerca de um mês.Homens armados, quatro segundo as autoridades, abriram fogo e depois incendiaram o Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, pouco antes de um show. O ataque à sala de concertos é o mais sangrento na Rússia em duas décadas e o mais mortal reivindicado na Europa pelo grupo EI. Pelo menos 133 pessoas morreram, segundo as autoridades russas.