Família imperial do Japão estreia no Instagram para se aproximar de publico jovem - Reprodução Instagram

Família imperial do Japão estreia no Instagram para se aproximar de publico jovemReprodução Instagram

Publicado 01/04/2024 15:49 | Atualizado 01/04/2024 15:53

A família imperial do Japão estreou nesta segunda-feira na rede social Instagram, com um perfil bastante tradicional, composto por fotos muito cuidadas e nenhuma selfie. As 19 primeiras imagens e vídeos mostram o imperador Naruhito e sua esposa Masako em atitudes cerimoniais durante suas recentes aparições públicas.

A conta kunaicho_jp alcançou 200.000 seguidores. Com a estratégia, a instituição pretende captar a atenção dos jovens, explicou à AFP um porta-voz da Agência da Casa Imperial.

Os comentários sobre as fotos passam por moderação antes da publicação e a conta não segue nenhum outro perfil.

A família imperial japonesa tem mais de 2.600 anos, mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial o imperador não tem papel político, embora continue sendo uma figura simbólica muito importante no Japão, onde é tabu criticar o monarca.