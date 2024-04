Banco deixou de operar no Brasil em 2015 - Reprodução

Banco deixou de operar no Brasil em 2015Reprodução

Publicado 09/04/2024 10:22

O banco HSBC anunciou nesta terça-feira um acordo para a venda de sua divisão argentina ao 'Grupo Financiero Galicia', da Argentina, por 550 milhões de dólares (2,76 bilhões de reais) para se concentrar em suas atividades na Ásia.

"A transação é mais um passo importante na execução da nossa estratégia e nos permite concentrar nossos recursos em oportunidades de maior valor em nossa rede internacional", afirmou o CEO do HSBC, Noel Quinn, em um comunicado.

O valor da venda será ajustado com base nos resultados da filial. A operação também implicará um encargo de um bilhão de dólares (cerca de R$ 5 bilhões) nas contas do grupo no primeiro trimestre de 2024, acrescenta o comunicado.

"HSBC Argentina concentra grande parte das atividades no mercado local, com uma conectividade limitada ao restante de nossa rede internacional", disse o executivo.

E em um país que enfrenta uma inflação de três dígitos, a filial "também gera uma volatilidade considerável nos resultados do grupo quando os lucros são convertidos para dólares americanos".