Criadora da exposição não gostou da decisão da JustiçaReprodução

Publicado 11/04/2024 10:07

Uma artista que proibiu a presença de homens em sua exposição em um museu australiano afirmou nesta quinta-feira (11) que está "triste" com a decisão de um tribunal que a obrigou a admitir "pessoas que não se identificam como mulheres".

Kirsha Kaechele criou o "Ladies Lounge" no Museu de Arte Antiga e Nova da Tasmânia (MONA), em parte como um protesto contra a discriminação e os clubes sociais exclusivos para homens que existiram durante séculos no território. "Triste", disse a artista sobre a decisão.

Um visitante masculino apresentou uma denúncia por discriminação no ano passado depois que foi impedido de entrar na mostra, que apresenta obras de artistas renomados e uma coleção de antiguidades.

Um tribunal determinou esta semana que, como o denunciante pagou o ingresso de 35 dólares australianos (US$ 23), ele deveria ter acesso a todas as áreas do museu, incluindo o Ladies Lounge.