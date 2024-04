Israel reforçou a defesa antiaérea e suspendeu as autorizações de descanso para unidades de combate - Jack Guez / AFP

Publicado 11/04/2024 09:49 | Atualizado 11/04/2024 10:01

As tensões regionais foram alimentadas pela guerra em Gaza que eclodiu em 7 de outubro, após o ataque do Hamas ao sul de Israel, que deixou 1.170 mortos, a maioria civis, segundo um registro da AFP baseado em dados israelenses.



Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva que já deixou 33.545 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde deste território governado pelo Hamas.



O movimento islamista fez 250 reféns durante o ataque, dos quais 129 permanecem em Gaza, incluindo 34 que se acredita terem morrido, segundo as autoridades israelenses.



O Irã afirma que não tinha conhecimento do ataque antes de 7 de outubro, mas saudou o ataque ao seu arqui-inimigo.



Gaza está reduzida a ruínas e teme-se que haja mais corpos sob os escombros. Além disso, este território palestino está sob cerco de Israel, que privou os seus quase 2,4 milhões de habitantes de alimentos, água, combustível, medicamentos e outros bens básicos, que dependem do fluxo de caminhões com ajuda, que chegam a conta-gotas.



Benny Gantz, membro do gabinete de guerra de Israel, afirmou que "o Hamas foi derrotado" militarmente, mas prometeu continuar a luta contra os remanescentes do grupo nos próximos anos.



Um bombardeio israelense em Gaza matou na quarta-feira três filhos e quatro netos do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive no Catar.



Haniyeh sublinhou que a morte dos seus filhos não influenciará a posição do grupo nas negociações em curso no Cairo para uma trégua e a libertação dos reféns. "Nossas exigências são claras e não mudarão", disse ele.



O atual ciclo de negociações começou no domingo, mas não há sinais de progresso, depois de Catar, Egito e Estados Unidos, mediadores da negociação, terem apresentado uma proposta que o Hamas disse estar analisando.



O plano inclui uma trégua de seis semanas, a troca de quase 40 reféns raptados pelo Hamas por centenas de palestinos presos em Israel e a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza.



O presidente dos Estados Unidos afirmou que cabe agora ao Hamas avançar com a proposta apresentada e aumentou a pressão sobre Netanyahu para aceitar uma trégua e suspender o seu plano de invasão de Rafah, cidade no sul de Gaza onde vivem cerca de 1,5 milhão de civis.



Biden classificou a forma como Netanyahu lidou com a guerra como um "erro" em uma entrevista exibida esta semana.