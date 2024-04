Presidente israelense Isaac Herzog - Kevin Dietsch/AFP

Publicado 14/04/2024 18:27

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou neste domingo, 14, que o país vai avaliar de maneira cuidadosa a reação aos ataques feitos pelo Irã no sábado, 13. De acordo com ele, as decisões serão tomadas de modo a defender o povo israelense, e o país está dialogando com todos os aliados internacionais.

"Estamos operando de forma focada e muito responsável. Creio que a decisão será de tomada de modo a proteger o povo de Israel", afirmou Herzog em entrevista à emissora norte-americana de televisão CNN neste domingo.

Segundo ele, Israel está dialogando de forma muito próxima com todos os aliados mundiais.

"Estamos pensando nisso [a reação] de cabeça fria, em como agir. Somos uma democracia, a única democracia na região", alegou Herzog.

Os ataques do Irã a Israel foram lançados no sábado, com o envio de drones ao espaço aéreo israelense.

De acordo com as autoridades locais, 99% dos equipamentos foram interceptados pelos sistemas de defesa israelenses. O Irã afirmou que não pretende fazer novos ataques, desde que Israel não promova retaliações.