Daniel Hagari, porta-voz do exército israelense - AFP

Publicado 14/04/2024 16:23 | Atualizado 14/04/2024 16:24

As Forças Armadas de Israel convocaram duas brigadas de reservistas, neste domingo, para servir na Faixa de Gaza. Pouco depois, o Exército israelense afirmou que o Hamas mantém reféns que foram sequestrados em 7 de outubro na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu planeja invadir, apesar da pressão internacional.



"Também temos reféns em Rafah e faremos o que estiver a nosso alcance para trazê-los de volta", declarou o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

Os anúncios ocorreram um dia depois do ataque do Irã contra o Estado judeu, em um momento em que o Gabinete de Guerra israelense e autoridades militares discutem as formas de responder a ação iraniana sem provocar uma escalada que leve a uma guerra aberta.